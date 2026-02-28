El Gobierno de Perú deja sin efecto lema de la gestión de Jerí inspirado en un reguetón

2 minutos

Lima, 27 feb (EFE).- El nuevo gobierno de transición de Perú, que dirige desde la semana pasada el legislador izquierdista José María Balcázar, dejó sin efecto el lema «El Perú a toda máquina», que había ordenado que se use en todas las actividades y documentos oficiales la gestión de su predecesor, el derechista José Jerí, tras inspirarse en un popular reguetón.

La decisión fue formalizada mediante una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que dirige desde este martes la economista Denisse Miralles, que derogó la norma aprobada a fines del año pasado.

Miralles, quien era ministra de Economía y Finanzas cuando el gobierno de Jerí ordenó el uso del lema, suscribió el decreto.

Según la norma, la decisión se tomó tras recibir un informe de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, que indicó que el nuevo gobierno «definirá su nueva política de gestión, considerando sus líneas prioritarias para el país».

El pasado 30 de diciembre, el entonces gobierno de Jerí estableció como lema oficial del Gobierno para 2026 el lema «¡El Perú a toda máquina!», que aludió a ‘La Máquina’, un popular tema de reguetón en Perú, cuyo ‘perreo’ se viralizó en el país por un imitador del entonces mandatario en redes sociales con un frenético baile.

Jerí tomó la popular parodia ampliamente difundida en redes para repetirla en cada campaña del Ejecutivo durante el 2026, a pesar de que su gestión debía culminar en julio próximo, aunque luego fue destituido por el Congreso.

Es habitual que los presidentes de Perú instauren lemas o eslóganes que buscan enfatizar las principales políticas de su administración, como hicieron otros gobernantes como Martín Vizcarra (2018-2020), que optó por ‘El Perú Primero’; Pedro Castillo (2021-2022), con «Siempre con el pueblo»; o Dina Boluarte (2022-2025), con «Ponle punche (energía) y ganamos todos». EFE

dub/seo