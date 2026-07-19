El Gobierno de Perú está «actuando con rapidez» tras los terremotos en el centro del país

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Lima, 19 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó este domingo que su Gobierno está «actuando con rapidez» tras el sismo de magnitud 5,1, con una posterior réplica de 3,7, que dejó al menos 6 fallecidos, más de treinta heridos y numerosos daños en infraestructuras en la región de Junín, en la sierra central del país.

«Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan», declaró el mandatario a la emisora estatal Radio Nacional.

Balcázar también informó que el primer ministro, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores, han viajado a Junín para coordinar la atención y la entrega de ayuda de emergencia a los afectados.

Confirmó, además, que la zona más golpeada por los movimientos telúricos ha sido el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.

El gobernante afirmó que en cuanto reciba el informe directo de las autoridades enviadas a Junín también piensa viajar a la zona, pero remarcó que en este momento «lo importante es conocer qué tipo de ayuda» necesitan los damnificados.

La Presidencia del Consejo de Ministros confirmó, por su parte, el viaje hasta la zona de Arroyo y señaló que equipos de los ministerios de Salud y Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del gobierno regional de Junín han desplegado acciones de atención y evaluación de daños.

Por su parte, en un mensaje publicado en la red social X, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, lamentó «profundamente las consecuencias del sismo» y expresó sus «más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas» y su solidaridad «con quienes han resultado afectados».

Fujimori saludó las acciones de la PCM y exhortó al Gobierno a que siga «desplegando todos los esfuerzos y se adopte las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas».

Fuentes oficiales informaron que al menos seis personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas por el sismo de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que afectó durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, en Junín.

Los reportes señalaron que los temblores de tierra tuvieron mayor impacto en el distrito de Chongos Bajo, ubicado a unos 300 kilómetros al este de Lima, y que causaron daños en viviendas y establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

El movimiento telúrico de magnitud 5,1 se registró a las 21:24 horas del sábado (2:24 GMT del domingo), con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que 17 minutos después se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros. EFE

dub/ajs