El Gobierno de Perú prorroga por 30 días el estado de emergencia en Lima y el Callao

2 minutos

Lima, 20 nov (EFE).- El Gobierno de Perú prorrogó este jueves, por 30 días, el estado de emergencia vigente en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao, con el objetivo de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común, señaló una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma ratificó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se restringen derechos constitucionales como a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personales.

Agregó que se deberá solicitar permiso a las autoridades para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, mientras que para las actividades que no tengan carácter masivo no se necesitará una autorización previa.

El decreto indicó que durante la prórroga del estado de emergencia se mantendrán vigente medidas complementarias como el control territorial mediante satélites, las restricciones en los establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de la PNP y de las Fuerzas Armadas en operaciones específicas.

La decisión se oficializó dos días después de que el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que el estado de emergencia continuaría vigente porque se está «en guerra» contra el crimen organizado.

La medida de excepción en Lima y el Callao entró en vigencia el pasado 22 de octubre, con el objetivo de «pasar de la defensiva a la ofensiva» en la lucha contra la criminalidad, según dijo en ese momento el gobernante.

Jerí también anunció este martes que su Gobierno tomará medidas «mucho más contundentes» para cambiar la situación en las cárceles, ya que las autoridades señalan que desde esos lugares se coordinan muchos de los delitos que se cometen en el país, principalmente los vinculados a la extorsión y el sicariato. EFE

dub/pddp