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El Gobierno de Petro suspende mesas de transición con la futura Administración colombiana

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Bogotá, 7 jul (EFE).- El Gobierno del mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes la suspensión de las mesas conjuntas de transición con la futura Administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que ya no existen «condiciones mínimas de respeto institucional» para continuar el proceso de traspaso de poder.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador de la comisión de transición del Gobierno saliente, quien atribuyó la decisión a recientes declaraciones de integrantes del equipo del presidente electo, en particular de Carlos Alonso Lucio, a quien acusó de convertir el proceso en una plataforma de confrontación política.

«El Comité Nacional de Empalme (traspaso de poder) del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco», afirmó Ávila al leer una declaración oficial, poco después de que De la Espriella ordenara la suspensión del proceso por la insistencia de Petro en no reconocerlo como presidente electo. EFE

enb/joc/rcf

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