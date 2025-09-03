The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Portugal afirma que se harán las investigaciones necesarias sobre accidente

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 3 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó que se van a llevar a cabo «las investigaciones necesarias» sobre las causas del accidente que ha dejado, este miércoles, al menos 15 muertos y 18 heridos, 5 de ellos graves, en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un popular funicular turístico de Lisboa.

En un comunicado, el Ejecutivo subrayó que la prioridad inmediata son las víctimas y que las autoridades competentes realizarán «a su debido tiempo» las investigaciones necesarias para conocer el motivo de «este lamentable accidente».

El Gobierno indicó que está «desde el primer momento» siguiendo la situación y la respuesta de los diferentes equipos de emergencia, protección civil, fuerzas de seguridad y transportes, a quienes les transmitió indicaciones para prestar todo el apoyo que se precise.

También apuntó estar en contacto «permanente» con el Ayuntamiento de Lisboa y colaboración «estrecha».

El Gobierno expresó, además, su «profunda consternación y solidaridad» con las víctimas y sus familias.

El funicular conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, en pleno centro turístico de la ciudad. EFE

ssa/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR