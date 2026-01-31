El Gobierno de Portugal alerta de posibles inundaciones con la llegada de más lluvias

1 minuto

Lisboa, 31 ene (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, alertó este sábado que la próxima semana habrá menos viento en el país pero más lluvia, por lo que anticipan más inundaciones tras los estragos que ha dejado el temporal Kristin.

«Tendremos más mal tiempo la próxima semana, con unas características que, según nos dice el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), serán ligeramente diferentes: habrá menos viento y mucha lluvia, por lo tanto, tenemos que estar preparados precisamente para las inundaciones», dijo la responsable política a la prensa tras visitar una de la zonas más afectadas por Kristin.

En preparación, las autoridades llevan 15 días realizando descargas en los embalses «para acomodar las grandes precipitaciones que vendrán la próxima semana». El riesgo es especialmente alto en el norte y el centro del país, mientras que el Tajo también es motivo d preocupación.

A su paso por Portugal, Kristin dejó en los últimos días cinco muertos en el país ibérico, inundaciones e importantes destrozos. En palabras de la ministra, «los daños han sido enormes en todo el país».

REN informó el jueves de que Kristin había dejado fuera de servicio 774 kilómetros de líneas de muy alta tensión (por encima de 230 kV) en Portugal, lo que equivale al 7 % de la red nacional de transporte de electricidad, convirtiéndose en el fenómeno meteorológico con mayor impacto en esta infraestructura desde 2009. EFE

lmg/vh