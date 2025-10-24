El Gobierno de Portugal anuncia un cambio en las Urgencias tras la huelga de médicos

Lisboa, 24 oct (EFE).- La ministra de Sanidad de Portugal, Ana Paula Martins, anunció este viernes la creación de un régimen de «urgencias centralizadas», lo que permitirá unificar dos o más servicios en las regiones, coincidiendo con la huelga hoy de los médicos en el país que se ha sumado a otra de funcionarios.

«Siempre dijimos que íbamos a regular la creación de un régimen jurídico para la centralización de las urgencias externas en el ámbito regional», indicó la responsable en rueda de prensa, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Al respecto, agregó que el Ejecutivo ya ha tenido una primera ronda de negociaciones y que todavía está discutiendo los detalles con los sindicatos.

Martins explicó que el régimen se aplicará exclusivamente en aquellos casos en que no se logre dar continuidad a los servicios de urgencias en una zona concreta o por la falta de recursos humanos.

El nuevo sistema «prevé que podamos juntar dos o más unidades locales de salud en una determinada región», apuntó.

El régimen comenzará a funcionar en la península de Setúbal, al sur de Lisboa, en 2026.

Fue el cierre de las Urgencias en Setúbal uno de los desencadenantes de la huelga de este viernes de los médicos, que ha coincidido con otra de los funcionarios de Administraciones públicas. En ambos casos exigen mejoras salariales y de condiciones laborales. EFE

