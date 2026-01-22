El Gobierno de Portugal aprueba la compra de hasta 20 trenes de alta velocidad

3 minutos

Lisboa, 22 ene (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), aprobó este jueves la compra de doce trenes de alta velocidad, con la opción de adquirir otros ocho, dentro de una inversión de 584 millones de euros.

Así lo anunció el titular de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, que se centró en el ferrocarril y su modernización.

Pinto Luz inició su intervención con una mención al accidente ferroviario en España del domingo pasado, con 45 fallecidos y donde estuvieron implicados trenes de alta velocidad, y unas palabras de solidaridad con el Gobierno español y las familias de las víctimas.

El ministro expresó la disponibilidad del Ejecutivo luso para prestar ayuda al español «en este momento difícil» y explicó que el accidente les ha servido de «alerta» sobre la necesidad de inversión en infraestructuras, al tiempo que se garantiza «su mantenimiento, cuidado, regulación e inspección».

Sobre la compra de los trenes de alta velocidad, precisó que la operación se realizará en mercado abierto y que esperan poder recibir la primera entrega en 48 meses.

El Gobierno espera que la empresa pública Comboios de Portugal (trenes de Portugal, CP) tenga una postura dominante en el mercado de la alta velocidad, que incluirá una línea que unirá Lisboa con Vigo y otra con Madrid, en España.

En ese sentido, el Ministerio de Infraestructuras lanzó este jueves el concurso para adjudicar el tramo entre Oiã y Soure de la línea de alta velocidad Lisboa-Oporto.

El proyecto contempla adaptar la estación de Coimbra B a este tipo de trenes y la construcción de 61 kilómetros de línea de alta velocidad, a partir de 2027.

Pinto Luz agregó que tras el lanzamiento de esta segunda colaboración público-privada habrá una tercera a lo largo del primer semestre de 2026.

En paralelo, el Consejo de Ministros acordó hoy acelerar la adquisición de 153 trenes convencionales -55 regionales y 98 urbanos- y anticipó la fecha para la última entrega de 2031 a 2033.

De esta forma el Ejecutivo ha autorizado la compra de 36 unidades más por 318 millones de euros, aparte de las 117 anunciadas en octubre adquiridas a Alstom.

«Se trata de la mayor inversión en la adquisición de trenes que jamás se ha hecho en Portugal, con un valor que llega a más de 1.600 millones de euros, sumando a los 746 millones de contrato por los 117 trenes 318 millones de euros que se aprueban ahora para anticipar la entrega y los 584 millones por la alta velocidad», indicó un comunicado del Ministerio de Infraestructuras. EFE

