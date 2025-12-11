El Gobierno de Portugal asegura que la adhesión a la huelga general es «insignificante»

Lisboa, 11 dic (EFE).- El ministro de Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, aseguró este jueves que «la gran mayoría de los portugueses está trabajando», en referencia a la huelga general convocada este jueves, de la que dijo que tendrá un «participación insignificante».

Según el ministro, la actividad financiera, comercial y económica ha experimentado una reducción del 7 % respecto al período normal, mientras que el tráfico en los puentes del sur de Lisboa, ha disminuido un 5 %.

«En los sectores privado y social, los informes sitúan la huelga entre el 0 y el 10 %», explicó en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este jueves para minimizar el impacto del paro.

Y agregó: «Respetamos el derecho a la huelga, respetamos a quienes han hecho huelga y a quienes la están haciendo hoy en Portugal», tras lo que indicó que el Gobierno sigue abierto a la negociación iniciada con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo respeto a la reforma laboral.

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas. Las principales afectaciones se han sentido en el transporte, con decenas de vuelos cancelados en el aeropuerto de Lisboa, y en la actividad comercial.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha), que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFE

