El Gobierno de Portugal decreta situación de calamidad en zonas más afectadas por temporal

2 minutos

(Actualiza con visita de Montenegro y agrega contexto)

Lisboa, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Portugal decretó este jueves la situación de calamidad en las zonas más afectadas por el temporal Kristin, que ha dejado al menos cinco muertos y múltiples destrozos en distintas partes del país.

El gabinete del primer ministro, Luís Montenegro, informó en un comunicado de la decisión, adoptada este jueves durante la reunión semanal del Ejecutivo, sin precisar qué localidades serán incluidas en esta declaración.

Hay programada para esta tarde una rueda de prensa tras esa reunión del Consejo de Ministros.

La declaración de situación de calamidad en una zona implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.

Montenegro se encuentra en estos momentos visitando el distrito de Leiria, donde está comprobando de primera mano la destrucción ocasionada por el temporal y está hablando con los vecinos.

También tiene previsto trasladarse a la región de Coimbra, otra de las áreas más impactadas por Kristin.

El primer ministro ha cancelado la agenda que tenía prevista para los próximos días en el extranjero, con viajes a Andorra y Croacia.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda explicó este jueves en declaraciones a EFE que Leiria, Coimbra, Castelo Branco y Santarém han sido los distritos más afectados por la borrasca, y que todavía hay localidades que no tienen servicio de electricidad ni de agua, entre otras incidencias.

Al menos cinco personas han fallecido por el temporal en las localidades de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), de Carvide y de Fonte Oleiro (distrito de Leiria) y de Silves (Faro).EFE

cch/ssa/cc