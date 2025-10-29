El Gobierno de Rumanía anuncia una reducción de tropas de EEUU en el país balcánico

3 minutos

Bucarest, 29 oct (EFE).- Estados Unidos ha anunciado a Rumanía que retirará parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’, situada en el sureste del país balcánico, informó este miércoles el ministerio de Defensa en Bucarest.

«La reducción de las fuerzas estadounidenses es consecuencia de las nuevas prioridades de la Administración presidencial (de EEUU), anunciadas en febrero», explicó el ministerio en un comunicado.

«La decisión también tuvo en cuenta que la OTAN ha consolidado su presencia y actividad en el flanco oriental, lo que permite a EEUU ajustar su postura militar en la región», se añade en la nota, según la cual unos mil soldados estadounidenses permanecerán en Kogalniceanu.

La medida consiste en detener la rotación en Europa de una brigada que contaba con militares en varios países miembros de la OTAN.

No se ha informado del número exacto de soldados de EEUU desplegados actualmente en territorio rumano.

Varios medios rumanos estiman que actualmente son unos 2.000, repartidos en tres bases.

Poco después del anuncio, el ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, aseguró que «Rumanía es y seguirá siendo un país seguro».

En una rueda de prensa en Bucarest, explicó que Washington le anunció el martes la retirada parcial de sus tropas, un paso esperado como parte de la nueva estrategia de Defensa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Cada país está definiendo su propia estrategia. Los aliados estadounidenses anunciaron a principios de año que prestarían mayor atención a la región del Indo-Pacífico», recordó Mosteanu.

«Europa, en los últimos años, ha comprendido la señal de alarma que supuso el estallido de la guerra en Ucrania y ha comenzado a invertir más en sus ejércitos y en su fortalecimiento. En pocas palabras, Europa ha decidido tomar las riendas de su propia defensa», añadió el ministro rumano.

Según Mosteanu, la reducción no afecta solo a Rumanía, sino también a otros aliados de la OTAN, pues se trata de contingentes que rotan entre diversas bases de la Alianza Atlántica.

La base ‘Mihail Kogalniceanu’ tiene una posición estratégica cerca del Mar Negro y es utilizada tanto por la aviación militar rumana como por las fuerzas aliadas, especialmente para misiones de vigilancia aérea, entrenamiento multinacional y despliegues operativos.

Desde la década de 2000, la base ha sido utilizada de forma constante por las fuerzas armadas de EEUU y otros aliados de la OTAN, convirtiéndose en un importante centro de tránsito y apoyo logístico para operaciones internacionales. EFE

asp-wr/jk/mr