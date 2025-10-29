El Gobierno de Rumanía anuncia una reducción de tropas de EEUU en el país

Bucarest, 26 oct (EFE).- Estados Unidos ha anunciado a Rumanía que retirará parte de su actual contingente de tropas desplegadas en la base de Mihail Kogalniceanu, en el sureste del país, según informó este miércoles el ministerio de Defensa.

«La reducción de las fuerzas estadounidenses es consecuencia de las nuevas prioridades de la administración presidencial (de EEUU), anunciadas en febrero. La decisión también tuvo en cuenta que laOTAN ha consolidado su presencia y actividad en el flanco oriental, lo que permite a Estados Unidos ajustar su postura militar en la región”, señala la nota. EFE

