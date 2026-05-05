El Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y ultras

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Bucarest, 5 may (EFE).- El Gobierno de Rumanía liderado por el conservador Ilie Bolojan ha caído tras aprobar el Parlamento una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultranacionalistas, lo que abre un periodo de incertidumbre y complejas negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.

En la votación parlamentaria estuvieron presentes 431 diputados y se emitieron 288 votos, con 281 de ellos a favor de la moción de censura, cuatro en contra y tres anulados.

Esta es la moción de censura con mayor apoyo parlamentario desde la llegada de la democracia a Rumanía en 1990.

La moción contó con el respaldo del Partido Socialdemócrata (PSD) y de formaciones ultranacionalistas, entre ellas la segunda del hemiciclo, la alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), mientras que los grupos conservadores, liberales y centristas optaron por no participar.

La moción se produjo tras el desmoronamiento de la coalición gubernamental, después de que el PSD abandonara el gabinete en protesta por una serie de medidas de ajuste fiscal impulsadas por Bolojan, entre ellas aumentos de impuestos y recortes destinados a reducir el déficit, que en 2025 fue con el 7,9 % el mayor de la Unión Europea (UE).

Hasta abril, el Gobierno estaba formado por una amplia coalición de fuerzas europeístas que incluía a socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara.

Los ajustes, que incluían también recortes de sueldos y despidos, generaron un fuerte malestar social y las encuestas mostraban una gran erosión en los apoyos a los socialdemócratas.

El PSD ha acusado al primer ministro en funciones de aplicar medidas excesivamente duras y había exigido sin éxito la dimisión de Bolojan antes de salir del Gobierno.

Bolojan ha defendido las medidas al argumentar que la recepción de miles de millones en fondos comunitarios depende de las medidas de ajuste fiscal.

La moción abre ahora un escenario de intensas negociaciones en un país socio de la UE y de la OTAN, y no se descarta una nueva coalición similar a la anterior, aunque con un nuevo primer ministro al frente que tenga el visto bueno del PSD.

«Creo que aún hay esperanza y, tras esta moción, es deber de las partes responsables encontrar una solución. Espero que el señor Nicusor Dan (el presidente) nos convoque a consultas», dijo tras la votación Sorin Grindeanu, el presidente de PSD.

El presidente europeísta Nicusor Dan, que ya desempeñó un papel clave en la formación del anterior Ejecutivo de gran coalición, tendrá de nuevo un rol muy importante en el futuro político del país al ser el responsable de designar al futuro primer ministro.

La prensa rumana señala como posible jefe de Gobierno de consenso a una figura del conservador Partido Nacional Liberal (PNL), Catalin Predoiu, actual ministro del Interior en funciones.

La crisis política ya ha tenido efectos en los mercados, con la depreciación del leu, la moneda nacional, y un aumento de los costes de financiación del país.EFE

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