El Gobierno de Taiwán adoptará «medidas correctivas» para reforzar el presupuesto militar

3 minutos

Taipéi, 20 may (EFE).- El presidente taiwanés, William Lai, aseguró este miércoles que su Gobierno adoptará «medidas correctivas» para continuar aumentando el gasto militar, después de que el Parlamento local, de mayoría opositora, sancionara a principios de este mes un presupuesto especial de Defensa con recortes.

En un discurso con motivo del segundo aniversario de su mandato, Lai aseguró que el Ejecutivo presentará otro proyecto de ley especial y empleará partidas suplementarias y aumentos del presupuesto anual para llevar a cabo adquisiciones comerciales y proyectos por encargo, así como para impulsar la cooperación internacional y la construcción de una «industria de defensa autónoma».

Este último punto contempla la producción de vehículos no tripulados aéreos, navales y terrestres con el objetivo de «establecer capacidades de defensa sostenibles e inteligentes», afirmó Lai, quien no ofreció detalles concretos sobre cuándo presentará formalmente estas propuestas ni sobre la dotación presupuestaria que tendrán.

«Taiwán debe convertirse en un país con la capacidad tanto de protegerse a sí mismo como de mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho. Este no es solo mi compromiso con el pueblo taiwanés, sino también la determinación que Taiwán debe demostrar ante la comunidad internacional», aseveró el mandatario.

«Como comandante en jefe, seguiré siendo el apoyo más firme de las Fuerzas Armadas, garantizando mejor equipamiento, mejor entrenamiento, mejores cuidados y el respeto que los militares merecen por parte de la sociedad», agregó.

Estas declaraciones se producen después de que el Legislativo taiwanés aprobara el pasado 8 de mayo un presupuesto especial de Defensa de 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.600 millones de dólares), destinado a financiar adquisiciones de armas procedentes de Estados Unidos.

Esta cantidad, refrendada por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), supone alrededor de dos tercios de la propuesta inicialmente por el Ejecutivo, que presentó a finales del año pasado un proyecto de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.425 millones de dólares).

El plan inicial no sólo incluía financiación para compras de armas estadounidenses, sino que también buscaba estimular el desarrollo de la industria local de defensa.

Según el Gobierno, limitar el presupuesto a 780.000 millones de dólares taiwaneses podría generar «brechas en las capacidades de combate», en un contexto de recrudecimiento de las tensiones con China, que considera a la isla de Taiwán como «parte inalienable» de su territorio. EFE

jacb/aa/gpv

(foto) (video)