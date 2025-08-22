El Gobierno de Trípoli confirma intento de ataque «con misiles» a sede de la ONU en Libia

Túnez, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, que controla el oeste del país, confirmó este viernes un intento de ataque con un vehículo «equipado con misiles» a la sede de la misión de Naciones Unidas en la nación magrebí, y aseguró que fue evitado por efectivos del Ministerio de Interior.

El hecho fue confirmado por el GUN después de que la misión de la ONU para Libia (UNSMIL) explicara la pasada madrugada, a través de X, que había recibido «informes sobre el disparo de un cohete en las inmediaciones de su complejo», mientras su representante especial, Hanna Tetteh, comparecía ante el Consejo de Seguridad del organismo este jueves.

La UNSMIL precisó que su sede «no se vio afectada por el incidente» y agradeció a las autoridades libias la vigilancia y «su rápida actuación para llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar la seguridad continua de las instalaciones de la ONU».

El Gobierno de Trípoli condenó «enérgicamente», mediante un comunicado en Facebook, el «intento fallido» de atacar la sede de la UNSMIL, que calificó como un «acto peligroso dirigido a socavar la seguridad, la estabilidad y abusar de las relaciones de Libia con la comunidad internacional».

Asimismo, destacó los «esfuerzos» realizados por el Ministerio del Interior por la vigilancia en la zona y «hacer frente al intento rápidamente», al interceptar un vehículo «equipado con misiles adicionales y una base de lanzamiento».

El GUN reafirmó la disposición de las instituciones a proteger las misiones internacionales y a la diplomacia, a la vez que la UNSMIL reiteró su «firme compromiso de apoyar los esfuerzos de Libia por lograr la paz, la estabilidad y el estado de derecho».

Con el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia quedó fragmentada y desde 2014 está dividida en dos áreas -el este, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, controlado por el GUN- sin que haya conseguido hasta la fecha celebrar elecciones y unificar el estado.

Tetteh presentó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU una hoja de ruta para la transición hacia unas instituciones democráticas y unitarias en el país, que podría -aseguró- lograrse en un plazo de entre 12 y 18 meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones de cara a la celebración de elecciones. EFE

