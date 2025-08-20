The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Trípoli permite a la empresa china Huawei reanudar sus actividades en Libia

Argel, 20 ago (EFE).- La Autoridad General de Comunicaciones e Informática, afiliada al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, anunció este miércoles que se ha llegado a un acuerdo con la empresa china Huawei para garantizar «la continuidad» de sus actividades, después de haberlas suspendido el pasado domingo.

El organismo informó en un comunicado que la empresa china se ha comprometido a cumplir «plenamente» las disposiciones de la ley de telecomunicaciones, que otorga a la autoridad «la exclusividad» para emitir licencias en el sector, lo que le permitirá continuar sus actividades dentro del país, conforme a «la legislación vigente».

El pasado domingo, la entidad acusó en un comunicado a la compañía de «violar» leyes nacionales y de «firmar contratos ilegales» con partes no autorizadas dentro del país, dividido institucionalmente.

Además, el organismo acusó a Huawei de «violar» los objetivos del comercio internacional que «prohíben» la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales, así como de «interrumpir» los estándares internacionales que obligan a las empresas extranjeras a respetar las leyes locales.EFE

