El Gobierno de Trump agradece a México por su «colaboración» en la entrega de 37 presos

2 minutos

Washington, 21 ene (EFE).- La Administración de Donald Trump agradeció este miércoles a México por su «colaboración» en la entrega de 37 presos que fueron solicitados por la Justicia estadounidense por su presunta participación en grupos criminales del narcotráfico.

El Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, transfirió el martes a esos presos, que estaban detenidos en diferentes centros penitenciarios de México, entre los que hay líderes regionales de los carteles del Noreste, de los Beltrán Leyva y del Jalisco Nueva Generación, considerados como terroristas por Washington.

«Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense», declaró la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un comunicado.

Bondi agregó que esta transferencia de presos es «otro logro histórico en la misión de la Administración de Trump para destruir a los carteles».

Para el director del FBI, Kash Patel, la noticia es «un ejemplo más del trabajo incansable y las alianzas del FBI en Estados Unidos y en México».

Por su parte, el administrador de la agencia antidrogas (DEA), Terrance Cole, señaló que «la importancia de esta transferencia es innegable» y agregó: «Agradecemos al Gobierno de México su apoyo».

Esta fue la tercera entrega de presos del crimen organizado bajo el Gobierno de Sheinbaum, que enfrenta fuertes presiones por parte de Trump, quien aunque ha expresado respeto por la presidenta ha insistido en que México «no hace lo suficiente» para combatir a los carteles.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, algo que rechazó de manera contundente Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.

En su rueda de prensa matutina de este miércoles, la mandataria aseguró que la nueva transferencia de presos fue una «decisión soberana» y negó que fuera negociada durante la conversación con Trump. EFE

er/gpv