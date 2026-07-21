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El Gobierno de Trump avanza que impondrá nuevos aranceles: «Esperamos novedades pronto»

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Nueva York, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Donald Trump está preparando una nuevo ronda de aranceles para decenas de países, avanzó este martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

«Esperamos que haya novedades pronto», aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times, según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana. EFE

ecs/syr/rcf

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