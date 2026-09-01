El Gobierno de Trump detiene a 2.100 inmigrantes en el estado de Nueva York en un mes

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Nueva York, 1 sep (EFE).- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anunció este martes la detención de 2.100 personas en una operación migratoria de 30 días en el estado de Nueva York, aseguró que todos eran «criminales» y arremetió contra las autoridades demócratas por «rechazar trabajar con las fuerzas federales del orden».

Mullin, en una rueda de prensa con otros líderes de la agencia, afirmó que la «Operación Manzana Podrida», enfocado en la ciudad de Nueva York y las áreas de Long Island y el valle del Hudson, ha «sacado a 2.100 criminales de las calles» que eran «lo peor de lo peor», incluyendo «miembros de pandillas, violadores, asesinos y depredadores infantiles».

No obstante, admitió que el Gobierno federal «perseguirá y deportará» también a las personas que estén en Estados Unidos «ilegalmente, independientemente de su estatus, y tengan o no condenas penales».

Arremetió tanto contra la gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, como contra el alcalde de la Gran Manzana, el socialista Zohran Mamdani, por sus políticas de ciudad santuario, que buscan proteger a los inmigrantes limitando la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.

Asimismo, criticó la ley «Policías locales, delitos locales» que recientemente entró en vigor en el estado, que veta esa colaboración mediante los llamados acuerdos 287(g) entre las fuerzas locales y federales en casos civiles de inmigración.

Como consecuencia de todas esas políticas, dijo, las autoridades neoyorquinas han liberado de las cárceles a 13.000 personas con órdenes de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE): «De ahí sacamos a los 2.100 (detenidos), pero no hemos acabado», apostilló.

«Como rechazan trabajar con nosotros en el programa 287(g), vamos a enviar a tanta gente como sea posible para restaurar la ley y el orden. El presidente Trump lo ha dejado claro. Él ama Nueva York», declaró.

Por otra parte, preguntado sobre si ICE y otras agencias en operaciones migratorias patrullarán cerca de oficinas electorales de cara a las elecciones de medio mandato, Mullin aseguró que no, a menos que haya una «amenaza» en el entorno o respondan a «una orden» de detención en el mismo.

Mullin también pronosticó que a finales de noviembre los agentes migratorios que estén «haciendo trabajo de campo» llevarán cámaras corporales por su propia seguridad y la del público. EFE

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