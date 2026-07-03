El Gobierno de Trump frenó la vuelta de Machado a Venezuela tras los sismos, según el WSJ

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Washington, 3 jul (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país por temor a una crisis política, según publica The Wall Street Journal.

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

La opositora llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump, que este jueves afirmó que la relación entre Washington y el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es «excelente».

De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían transmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más los comicios.

Pese a ello, la activista intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela por miedo a represalias de Caracas contra la aerolínea, según fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

Desde Ciudad de Panamá, Machado denunció este lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso y aseguró que considera «inaplazable» volver al país para «enfrentar juntos esta catástrofe», sin mencionar la presión que Washington habría ejercido.

Según el portal Axios, funcionarios del Gobierno de Trump consideran los intentos de Machado como un acto de «oportunismo político grotesco» tras los recientes terremotos, que han dejado al menos 2.595 muertos, otros miles de heridos, han retrasado el proceso de reformas y el camino hacia unas eventuales elecciones.

Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense ha mostrado su aprobación a Rodríguez, exvicepresidenta del depuesto mandatario y quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por Washington.

Trump insiste en que Caracas funciona como un Gobierno tutelado por Estados Unidos y que al país suramericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de crudo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país.

Organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigen a Trump que cambie su relación con Rodríguez y critican que Washington se declare «complacido» con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto. EFE

ygg/mgr