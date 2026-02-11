El Gobierno de Trump retiró en enero las tropas enviadas a Los Ángeles, Chicago y Portland

Washington, 11 feb (EFE).- La Administración del presidente estadounidense Donald Trump retiró, a finales de enero y sin anunciarlo públicamente, a todas las tropas federalizadas de la Guardia Nacional que había enviado a Los Ángeles, Chicago y Portland, después de un revés judicial para sus despliegues del Ejército en ciudades y estados demócratas.

La retirada se finalizó el 21 de enero, fecha en la que el Comando Norte estadounidense (Northcom) asegura en su web que «todas las tropas del título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago han completado las actividades de desmovilización».

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono anunciaron públicamente la retirada, adelantada este miércoles por el diario The Washington Post.

La decisión de dar marcha atrás a estas campañas, que el Gobierno insistió en que buscaban combatir altos índices de criminalidad y apoyar operaciones para arrestar a migrantes en situación irregular, llegó después de que a finales de diciembre el Tribunal Supremo bloqueara temporalmente el despliegue en Chicago.

La corte apuntó a que la capacidad del presidente para federalizar la Guardia Nacional solo sirve en circunstancias excepcionales, las cuales entendió que no se daban en Chicago.

El fallo supuso un importante revés para los planes del Gobierno de Trump a la hora de activar a las tropas en virtud del título 10 del código que regula a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que permite al mandatario ejercer autoridad federal sobre la Guardia Nacional de un estado.

Los tres despliegues, realizados a través del mencionado título, llegaron a suponer la movilización de 6.000 efectivos (la mayoría en Los Ángeles) pese a la oposición de las autoridades locales, que acusaron a la Casa Blanca de comportarse de manera autoritaria.

Antes de la retirada definitiva de efectivos, 300 soldados de la Guardia Nacional permanecían aún en Chicago, 100 en Portland y otros 100 en Los Ángeles.

El Ejecutivo de Trump aún mantiene tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las ciudades de Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, aunque todas fueron enviadas a través de mecanismos distintos en los que no fue necesario federalizar los contingentes. EFE

