El Gobierno de Trump revocará visados a quienes «glorifiquen» el asesinato de Charlie Kirk

Washington, 11 sep (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió este jueves que podría revocar los visados a los extranjeros residentes en el país que «glorifiquen» el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente, Donald Trump.

«Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país», escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.

Landau, quien se autodenomina “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales a “algunos elogiando, justificando o minimizando el suceso” y, por ello, instruyó a los funcionarios consulares a “tomar las medidas pertinentes”.

Además, instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley. Las autoridades siguen buscando al autor del crimen, quien habría disparado desde el tejado de un edificio del campus para luego escapar.

El comentarista conservador, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización Turning Point, era un estrecho aliado de Trump, quien hoy anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. EFE

