El gobierno de Trump se alista a derogar el texto base de las normativas climáticas de EEUU

afp_tickers

2 minutos

El presidente Donald Trump tiene previsto derogar este jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

Este cambio de rumbo, que muy probablemente será impugnado ante los tribunales, supondrá un duro golpe para la acción climática del país norteamericano, el principal emisor histórico de sustancias contaminantes.

«Esta será la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes», celebró el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump tiene programado anunciar la medida este jueves junto a Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Denominado «Determinación de Peligrosidad», el texto base fue adoptado inicialmente en 2009 por la EPA, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama.

Establece que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— son perjudiciales para la salud y, por lo tanto, entran en el ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal.

El texto abrió el camino legalmente a numerosas regulaciones destinadas a limitar las emisiones de esas sustancias, empezando por las emisiones de camiones y automóviles.

Su revocación eliminará, por tanto, la autoridad en la que se basaba la EPA para promulgar esas normativas y permitirá al gobierno de Trump derogarlas más fácilmente.

Se prevé además que el anuncio de este jueves esté acompañado de la supresión de las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los automóviles.

Gran defensor del petróleo y el carbón, Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025, multiplicando las medidas a favor de la industria de las energías fósiles.

Anunciada en julio, su voluntad de derogar el texto de 2009 ha suscitado la indignación de numerosos científicos y organizaciones ecologistas.

«Las pruebas científicas relativas al cambio climático provocado por el hombre y sus consecuencias eran inequívocas en 2009 y, desde entonces, se han vuelto aún más alarmantes y convincentes», recordaron entonces más de 1.000 expertos en una carta pública.

ia-cha/ube/ev/arm/mab