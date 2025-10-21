El Gobierno de Ucrania subraya que la integración del país en la UE «es una necesidad»

Barcelona, 21 oct (EFE).- El director general de la Oficina de Coordinación del Gobierno ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Oleksandr Ilkov, subrayó este martes que la integración de su país en la Unión Europea (UE) «es una necesidad» y destacó que Ucrania demuestra cada día que «pertenece a la familia europea».

«La integración de Ucrania en Europa es una necesidad», afirmó en el foro internacional World in Progress (WIP), celebrado este lunes y martes en Barcelona.

Ilkov, que participó en el encuentro de forma telemática, recalcó que su país «demuestra día a día que pertenece a la familia europea».

«Estamos llevando a cabo muchas reformas y estamos reforzando nuestra democracia a pesar de la situación de guerra. Ha llegado el momento de que la Unión Europea demuestre que cumple sus valores de unidad y justicia y igualdad», sostuvo.

La UE, añadió, «se tiene que ampliar porque Ucrania puede aportar muchísimo a Europa y juntos podemos conseguir una situación mucho mejor para todos».

La apertura de las conversaciones para determinar si Ucrania cumple con los requisitos del primer grupo de capítulos de las negociaciones de adhesión ha sido vetada hasta ahora por Hungría, que invoca la supuesta violación por parte de Kiev de los derechos de la minoría húngara como una de las razones para mantener esta postura.

Ilkov afirmó igualmente que para Ucrania ser miembro de la OTAN «es una garantía de seguridad»: «Lo que necesitamos ahora es determinación para trabajar conjuntamente y ser creativos para crear una Europa que esté unida».

El pasado junio el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó que su organización seguirá apoyando a Ucrania en su camino «irreversible» hacia un futuro ingreso en la alianza, pero el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, ha llegado a admitir que esa eventual adhesión es «imposible» antes de que acabe la guerra con Rusia. EFE

