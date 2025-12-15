El Gobierno de Uruguay condena el atentado en Australia

Montevideo, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Uruguay condenó este domingo el atentado ocurrido en Australia y reafirmó «su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo».

«El Gobierno de Uruguay condena el atentado ocurrido hoy en Sydney, Australia, en el que murieron al menos 16 personas y resultaron heridas cerca de 40. El país manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Australia así como a las familias de las víctimas y a los heridos», apunta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al menos a 16 ascienden las personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y a 40 los heridos, entre ellos cuatro menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sídney, que las autoridades australianas continúan investigando.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas críticas, detalló la Policía de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney- en un comunicado.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.

La zona continúa acordonada como escena de crimen, con un amplio despliegue policial y la intervención del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo, que ha incautado tres armas de fuego para su análisis forense.

Las autoridades han pedido colaboración ciudadana mientras avanzan las pesquisas. EFE

