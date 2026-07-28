El Gobierno de Venezuela desea «el mayor de los éxitos» a Keiko Fujimori en su posesión

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Caracas, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela deseó este martes el mayor de los éxitos a la presidenta peruana, Keiko Fujimori, durante su toma de posesión en Lima para el quinquenio 2026-2031 y envió una felicitación a Perú por el 205 aniversario de su independencia.

«Al conmemorar esta significativa fecha, Venezuela aprovecha también la ocasión para felicitar al pueblo de Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Kekio Fujimori, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones», dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

Las felicitaciones llegan después de que el pasado 24 de julio ambos Gobiernos informaran que decidieron iniciar «un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales», después de que estas se rompieran hace dos años.

En el comunicado de hoy, Venezuela reafirmó «la más firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo, cooperación y respeto mutuo».

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tomó posesión hoy en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su Administración.

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al Palacio Legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho presidentes de países de América Latina.

Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar «la soberanía nacional, la libertad y la democracia». Se impuso en la segunda vuelta de las elecciones peruanas por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. EFE

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