El Gobierno de Venezuela evalúa alianzas petroleras con la Cámara Africana de Energía

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Caracas, 5 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela evaluó alianzas en materia de petróleo y gas con la Cámara Africana de Energía (AEC, en inglés) en una reunión en Caracas encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

VTV indicó que Rodríguez se reunió con una delegación de la AEC para «impulsar nuevas oportunidades de inversión internacional bajo esquemas de complementariedad, intercambio comercial, equitativo y desarrollo integral».

«La mandataria revisa junto a una comitiva africana los mecanismos de cooperación técnica y comercial que fortalecen la capacidad productiva de los sectores petrolífero y gasífero», añadió VTV.

A la reunión, acudieron por Venezuela la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de la estatal petrolera PDVSA, Héctor Obregón, mientras que por la AEC fue su presidente, NJ Ayuk, y otras autoridades.

Rodríguez se reunió en febrero de este año con representantes de la cámara africana para «estrechar lazos de cooperación energética que contribuyan al fortalecimiento del sector petrolero y gasífero», de acuerdo a Prensa Presidencial.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles. La mayor parte se concentra en la Faja del Orinoco y está compuesta por crudo extrapesado, cuya extracción, transporte y procesamiento exigen capacidades técnicas especializadas e inversiones elevadas.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares por sus exportaciones petroleras, superando en más de 50 % los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado. EFE

rbc/gad