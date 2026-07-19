El Gobierno de Venezuela expresa su disposición de cooperación a Perú tras terremoto

Compartir

2 minutos

Caracas, 19 jul (EFE).- El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, expresó este domingo la plena disposición de cooperación a Perú, tras el sismo de magnitud 5,1, con una posterior réplica de 3,7, que dejó al menos 6 fallecidos y más de 30 heridos en la región de Junín, en la sierra central del país andino.

«La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profunda solidaridad con el pueblo peruano, su gobierno y con las víctimas del terremoto ocurrido en la región de Junín el día de hoy», escribió Plasencia en un mensaje publicado en X.

Igualmente, dijo que en este difícil momento, Venezuela reafirma su «inquebrantable compromiso de hermandad y disposición de cooperación».

Fuentes oficiales informaron que al menos 6 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que afectó durante la noche del sábado la provincia de Chupaca, en Junín.

Los reportes señalaron que los temblores de tierra tuvieron mayor impacto en el distrito de Chongos Bajo, ubicado a unos 300 kilómetros al este de Lima, y que causaron daños en viviendas y establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

El movimiento telúrico de magnitud 5,1 se registró a las 21:24 horas del sábado (2:24 GMT del domingo), con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que 17 minutos después se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros. EFE

sc/seo