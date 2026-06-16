El Gobierno de Venezuela firma con Repsol un memorando en materia de gas y petróleo

Compartir

1 minuto

Caracas, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este martes con la empresa española Repsol un memorando de entendimiento en materia de gas y petróleo para explorar la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, al oeste del país sudamericano.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo que el acuerdo es la «anexión de oportunidades exploratorias» a la empresa mixta Petroquiriquire para sumar a la producción venezolana más producción de petróleo liviano. EFE

rbc/bam/rcf

(Vídeo)