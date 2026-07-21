El Gobierno de Venezuela lamenta el trágico naufragio de un ferry en Guyana

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Caracas, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela lamentó este martes el tráfico naufragio de un ferry en Guyana el pasado 18 de julio y deseó éxitos en las labores de rescate que permitan el retorno a salvo de aquellos que todavía permanecen desaparecidos.

«Venezuela reitera su firme acompañamiento al pueblo guyanés, en el marco de la vocación humanista y solidaria de la diplomacia bolivariana de paz», señaló la Cancillería del país caribeño en un comunicado publicado en las redes sociales.

Además, dijo que sigue con atención la situación de emergencia.

El lunes, el Gobierno de Guyana informó a través de su Centro de Coordinación de Rescate Marítimo que rescataron a 69 personas, recuperaron 27 cadáveres y localizaron la embarcación MV Barima que naufragó la noche del sábado con 179 viajeros tras partir de Georgetown, por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma.

Además, 83 personas continúan desaparecidas.

Asimismo, el Ejecutivo guyanés confirmó que localizó el lugar donde se hundió la embarcación, después de que los equipos que participan en la operación de búsqueda, rescate y recuperación, recibieran información concreta de un pescador.

Por su parte, el ministro de Aviación, Deodat Indar, declaró que se ha llevado a cabo la «identificación positiva» de la zona y «se está llevando a cabo la extracción completa» del ferry.

El titular de Aviación indicó que el Gobierno francés proporcionó apoyo a Guyana ante esta tragedia.

Juan A. Edghill, ministro de Obras Públicas guyanés, precisó el domingo que el ferry zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

Edghill declaró a los medios de comunicación que las autoridades siguen tratando de esclarecer qué ocurrió y que, hasta ahora, la versión preliminar es que «una ola enorme hizo zozobrar al barco». EFE

sc/cpy