El Gobierno de Zimbabue aprueba un proyecto de ley que extendería el mandato presidencial

3 minutos

Harare, 10 feb (EFE).- El Gabinete de ministros de Zimbabue aprobó este martes un proyecto de ley que extendería el mandato presidencial de cinco a siete años, lo que permitiría permanecer en el poder hasta 2030 al presidente, Emmerson Mnangagwa, si la norma resulta finalmente aprobada por el Parlamento del país, en el que el oficialismo tiene la mayoría necesaria.

«El mandato presidencial se extenderá de los cinco años actuales a siete años para darle continuidad y permitirle completar sus proyectos y su visión», dijo a EFE el ministro zimbabuense de Justicia, Ziyambi Ziyambi, tras dar una rueda de prensa en la capital, Harare.

Otro cambio que propone esta ley, que supondría varias enmiendas constitucionales, es que el jefe de Estado no sea elegido por elecciones presidenciales, sino por el Parlamento.

Ziyambi aseguró a los periodistas que el borrador legislativo será evaluado por el fiscal general y después publicado en un boletín oficial antes de ser presentado ante los legisladores para que lo valoren.

En un comunicado posterior a la comparecencia, el Gobierno señaló que esta reforma busca «reducir las perturbaciones electorales, mejorar la continuidad de las políticas, dar el tiempo suficiente para la implementación de proyectos nacionales a largo plazo y promover la estabilidad política y económica».

Mnangagwa, de 83 años, debería completar en 2028 su segundo y último mandato permitido actualmente por la Constitución zimbabuense.

Pero, el pasado octubre, la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) aprobó una polémica resolución para enmendar la carta magna que podría extender el mandato del presidente dos años, aunque no concretó la manera de ejecutar esa modificación.

Esos planes han sido duramente criticados por la oposición y por figuras como el veterano de la guerra zimbabuense de independencia y exdirigente de la ZANU-PF Blessed Geza, fallecido la pasada semana.

Actualmente, se está esperando el inicio del juicio de 95 activistas detenidos el pasado marzo cuando respondieron a la convocatoria de Geza para protestar, a lo que la Policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El intento de extender el mandato del presidente ha reavivado la pugna interna entre las facciones de la ZANU-PF leales a Mnangagwa y las que lo son a su vicepresidente, Constantino Chiwenga, considerado como un posible sucesor del mandatario.

Chiwenga, entonces general del Ejército, encabezó el golpe militar de 2017 que derrocó al fallecido expresidente Robert Mugabe, en el poder desde 1987, y que llevó a Mnangagwa al Gobierno.

El actual jefe de Estado fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición. EFE

