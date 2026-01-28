El Gobierno defiende la seguridad de infraestructuras en candidatura de Málaga a la EUCA

3 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, defendió este miércoles ante el Parlamento Europeo la candidatura de Málaga para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea por las «garantías de seguridad» de las infraestructuras, su «localización geográfica» y el apoyo de todas las administraciones.

Montero aseguró que la candidatura reúne «las mejores condiciones técnicas y logísticas, las mayores garantías de seguridad por el estado de nuestras infraestructuras», así como «solvencia y eficacia» que «son elementos de éxito para un proyecto de este tipo».

«La seguridad es un elemento clave», dijo la vicepresidenta del Gobierno, también en materia de ciberseguridad, ya que España cuenta con un «ecosistema de operadores nacionales y europeos de referencia, que asegura la provisión de servicios estratégicas bajo el control soberano».

Destacó también que la ciudad tiene «excelentes conexiones portuarias, ferroviarias y aéreas», con vuelos a 156 destinos en 32 países, permitiendo un «rápido acceso a mercados globales y de la UE», una «inmejorable, localización geográfica» y una ubicación geoestratégica en el Mediterráno, «puente de comunicación hacia Oriente, África y América».

Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, defendió también la candidatura española para garantizar la equidad geográfica de las agencias de la UE, uno de los elementos que tendrá en cuenta la Comisión Europea a la hora de evaluar la localización de la futura Autoridad Aduanera, que debe estar plenamente operativa en enero de 2028.

«La mayoría de las sedes de las agencias siguen concentrándose en el norte y centro de Europa, lo que deja la región suroccidental infrarrepresentada», con 6 de las 35 entidades entidades actuales, mientras que 11 están en un radio de 35 kilómetros de Bruselas, dijo la vicepresidenta.

Montero acudió a la Eurocámara junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien afirmó que «Málaga es un polo de atracción de talento muy importante» y, en este sentido, recordó que Google ha instalado un centro de ciberseguridad o que Accenture ha creado más de 1.000 puestos de trabajo en los últimos años.

De la Torre añadió que el edificio que albergaría la sede cuenta con 9.000 metros cuadrados, más de los 6.000 que pide la UE, y que las administraciones cubrirían los gastos de instalación del personal.

Unos trabajadores que tendrían «calidad de vida en un ambiente seguro y acogedor», añadió Montero ante los eurodiputados, que junto al Consejo de la UE tendrán que elegir cuál de las ocho ciudades candidatas acogerán la futura Autoridad Aduanera de la UE.

Málaga compite con Roma, La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia, Lieja (Bélgica), Bucarest y Zagreb y Lila (Francia), ciudad en la que se concentraron una gran parte de las preguntas de los eurodiputados.

La Comisión Europea hará una evaluación de todas las candidaturas y posteriormente los Estados miembros y el Parlamento Europeo celebrarán una votación de la que saldará la elegida.

A la hora de evaluar las candidaturas, la UE valorará que la sede elegida pueda estar operativa una vez entre en vigor el reglamento de la Autoridad, la accesibilidad a la misma, que existan instalaciones educativas adecuadas para los hijos del personal de la misma, así como oportunidades de acceso al mercado laboral, seguridad social y sanidad también para sus familias. EFE

drs/rja/alf

(vídeo)