El Gobierno defiende sus medidas fiscales para mitigar el choque de la crisis energética

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París, 3 jun (EFE).- El ministro español de la Transformación Digital, Óscar López, defendió este martes las medidas fiscales que ha tomado el Gobierno para mitigar el choque de la subida de precios de la energía por la guerra en Oriente Medio, y que la OCDE ha criticado por no ser suficientemente selectivas.

En declaraciones a los medios en París, López se esforzó en subrayar que en su informe de Perspectivas publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que «España ha tenido uno de los paquetes más sólidos de apoyo para amortiguar los efectos de la guerra de Irán».

A partir de ahí hizo valer que cada país ejerce la soberanía fiscal y su apuesta a ese respecto ha sido la de «una fiscalidad justa» que ha dado un impulso a las energías renovables, tras recordar que durante la crisis energética al comienzo de la guerra de Ucrania en 2022 la inflación llegó a dispararse al 11 % y con las medidas tomadas entonces «conseguimos rebajarla al 2 %».

La OCDE reconoce en su informe que las medidas tomadas por España para limitar los efectos inflacionistas de la crisis, básicamente por la vía de la reducción de los impuestos al carburante, van a mitigar parcialmente esas consecuencias.

Pero en realidad critica las medidas, porque considera que deberían ser más selectivas, no generales, dirigidas a los grupos sociales vulnerables, y además limitadas en el tiempo.

Además, esas rebajas impositivas a los carburantes están costando mucho dinero a las arcas públicas sin ofrecer incentivos ni para reducir el consumo de energía ni para disminuir la dependencia de España de los combustibles fósiles, que siguen representando dos tercios del consumo total de energía en el país.

Óscar López, que participaba en la reunión ministerial anual de la OCDE, defendió el modelo energético español, que permite que algunos días un 60 % de la electricidad generada en el país sea renovable.

«Vamos a seguir apostando -afirmó- por ese modelo que nos tiene que llegar en los próximos años a llegar incluso al 80 %» porque «no hay nada más estratégico ni más importante para España que reducir su dependencia energética del extranjero. Hemos visto la importancia que ha tenido en muchas de las inversiones que vienen a España. Hoy vienen porque España tiene una energía limpia y barata».

El ministro de la Transformación Digital justificó también la política fiscal de su Gobierno, con el impuesto temporal que se creó para gravar a las grandes compañías energéticas y a los bancos que permitió recaudar dinero para las arcas públicas y eso «no fue incompatible con que el sistema financiero español batiera récords de beneficios».

Eso ilustra a su parecer que «España es un ejemplo» de que se pueden grabar los llamados «beneficios caídos del cielo» a un sector que ha tenido «los mayores beneficios de su historia» y eso «es un modelo justo», mantuvo.

López puso también en valor que la OCDE haya revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico para España en 2026 hasta el 2,2 %, una décima más de lo que había anticipado a finales de marzo.

«La economía española es la que mejor se está comportando entre los grandes países» y «eso tiene mucho qué ver con un mercado laboral fuerte», a lo que ha contribuido la reforma laboral y con «una transformación ecológica muy importante que ha hecho que España sea muy competitiva gracias a esa apuesta por las energías renovables».

Sobre su terreno de competencia directo, el ministro indicó que «España es un país líder en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, con la adopción de la inteligencia artificial».

Según su análisis, si España tiene una previsión de crecimiento del 2,2 % es también «porque hemos aprovechado -dijo- la transformación digital y la transformación ecológica para reindustrializar España. Y ése es el camino». EFE

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