El Gobierno del oeste de Libia condena el atentado terrorista en Níger que dejó 35 muertos

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Argel, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores del Gobierno del oeste de Libia, con sede en Trípoli, condenó este viernes en «los términos más enérgicos» el atentado terrorista perpetrado este jueves por hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, donde se registraron 35 muertos.

La cartera de Estado expresó en un comunicado «su firme rechazo» a todas las formas de «terrorismo», y aseguró que el «atroz ataque» -en el que murieron 11 soldados, dos civiles nigerinos y 22 atacantes- constituye una «agresión» contra la seguridad y la estabilidad de Níger.

Tras el suceso, la institución alertó sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para «combatir este fenómeno» que -afirmó- «amenaza» la seguridad y la estabilidad en todo el continente africano.

Además, expresó su apoyo a los esfuerzos que realizan las autoridades nigerinas para «fortalecer la seguridad y proteger las instituciones del Estado» y destacó la importancia de «reforzar la cooperación entre los países de la región» para enfrentar los desafíos de seguridad transfronterizos.

Según relataron a EFE testigos del suceso, los disparos comenzaron a oírse alrededor de las 05:00 hora local (6:00 GMT) de ayer y se prolongaron durante casi dos horas.

Los testigos aseguraron que los autores del ataque llegaron en un autobús de una compañía privada de transporte local y accedieron a pie por la puerta principal de control del aeropuerto.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras otro ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

na/sb/fpa