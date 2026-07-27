El Gobierno del Yemen afirma que Irán dirige ataques iraquíes y hutíes contra Arabia Saudí

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Saná, 27 jul (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen afirmó este lunes que Irán está dirigiendo los ataques efectuados por milicias proiraníes de Irak y de los rebeldes hutíes contra la infraestructura energética de Arabia Saudí, al tiempo que vinculó la reciente escalada entre los insurgentes y Riad con la guerra en Oriente Medio.

«La coincidencia temporal entre las acciones de la milicia hutí y las de las milicias iraníes en Irak confirma que existe una única dirección, un único centro de operaciones y un único objetivo», dijo en X el ministro de Información yemení, Muamar al Eryani.

El ministro afirmó que se trata de «una estrategia iraní destinada a trasladar los focos de amenaza desde el estrecho de Ormuz hacia el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, con ataques a la navegación internacional y el suministro mundial de energía», y no un nuevo episodio de la guerra en el Yemen.

Este lunes, Arabia Saudí anunció el derribo de varios drones lanzados por milicias proiraníes desde Irak que tenían como objetivo su infraestructura energética en Riad y la Región Occidental, mientras que los hutíes reivindicaron también el lanzamiento de ataques contra varios puntos vitales de suministro de petróleo del reino wahabí.

Los hutíes afirmaron que este ataque fue en respuesta a las violaciones del espacio aéreo yemení por parte de Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 contra los rebeldes y que vuelve a estar enzarzada con los insurgentes yemeníes desde hace dos semanas.

La tensión escaló tras el bombardeo del aeropuerto de Saná -la capital del Yemen controlada por los hutíes-, del que los rebeldes responsabilizaron a Riad y al que respondieron con ataques contra el reino árabe, además de la imposición de un bloqueo marítimo en el mar Rojo, que se suma al cierre del estrecho de Ormuz.

«Lo que estamos presenciando hoy no son acontecimientos aislados en Yemen o Irak, sino capítulos simultáneos de una misma estrategia iraní, que utiliza a sus grupos aliados para intentar imponer una nueva ecuación basada en amenazar la seguridad energética y la navegación internacional cada vez que Teherán se enfrenta a presiones políticas o militares», aseguró Al Eryani.

Por ello, indicó que el bloqueo de los hutíes al mar Rojo «forma parte de un plan iraní» que tiene como objetivo interrumpir las cadenas de suministro y elevar los costes del comercio y de la energía», unas consecuencias que no se limitarían a Oriente Medio, sino que «afectarían a la economía y la seguridad energética mundial». EFE

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