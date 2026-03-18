El Gobierno dominicano honra al asesinado periodista Orlando Martínez

2 minutos

Santo Domingo, 18 mar (EFE).- El Gobierno de República Dominicana condecoró este miércoles de manera póstuma al periodista Orlando Martínez, al cumplirse 51 años de su asesinato, un crimen ocurrido durante ‘los 12 años’, como se conoce el sangriento periodo vivido bajo el mandato de Joaquín Balaguer.

En una ceremonia en el Palacio Nacional, el presidente, Luis Abinader, concedió a Martínez la ‘Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero’, en reconocimiento «a su trayectoria y a su firme compromiso con la verdad, la justicia y la libertad de expresión».

Con ello, afirmó Abinader en presencia de la familia del periodista, el Estado dominicano «salda una deuda histórica» con Martínez, asesinado a tiros a los 30 años de edad, el 17 de marzo de 1975, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

«Con esta condecoración, la República Dominicana honra no solo al periodista, sino al ciudadano valiente, al hombre íntegro, al dominicano que defendió la libertad incluso cuando hacerlo implicaba el mayor de los riesgos», manifestó Abinader.

Orlando Martínez, quien militaba en el Partido Comunista Dominicano, era director de la revista Ahora, desde la que mantuvo una línea editorial de duras críticas a los asesinatos por motivaciones políticas y a las detenciones y deportaciones de opositores a Balaguer durante ‘los 12 años’ (1966-1978).

Balaguer, quien posteriormente gobernó el país entre 1986 y 1996, admitió en su libro ‘Memorias de un cortesano de la era de Trujillo’ (1988) conocer datos sobre el asesinato de Martínez, pero dijo que esa página quedaba «en blanco» para que la información fuera hecha pública después de su muerte.

«Esta página se inserta en blanco (…) Su contenido se deja en manos de una persona amiga que por razones de edad está llamada a sobrevivirme y que ha sido encargada por mí de hacerlo público algunos años después de mi muerte», escribió en su libro Balaguer, quien falleció a los 96 años en 2002, pero hasta el momento no se ha dado a conocer el contenido de aquella página.EFE

mf/rao/gpv