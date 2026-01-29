El Gobierno español acusa a la oposición de alimentar «el caos» tras la tragedia ferroviaria

El ministro de Transportes español acusó el jueves a la oposición de derecha y extrema derecha de alimentar «el caos» tras la catástrofe ferroviaria que dejó 45 muertos el 18 de enero en el sur de España.

Recibido en el Senado, donde la derecha tiene mayoría, con gritos de «¡Dimisión!», el ministro Óscar Puente defendió la gestión de la tragedia por parte de las autoridades regionales y del Gobierno central, al reiterar su compromiso «total» con esclarecer lo ocurrido.

Puente, quien ha ofrecido numerosas ruedas de prensa y entrevistas a diversos medios en los últimos días, cargó contra la derecha y la extrema derecha por propagar «bulos» sobre el accidente, especialmente sobre la respuesta de las autoridades.

«He leído y escuchado auténticas barbaridades», se quejó el ministro ante los senadores, señalando a la oposición de «alimentar más el caos» y «sembrar el miedo»

«Es el juego de la ultraderecha y, lamentablemente, a veces de la derecha también», prosiguió Puente, quien admitió no tener todavía «todas las respuestas» sobre las causas de la tragedia.

Los investigadores se inclinan por la hipótesis de una rotura de una soldadura en un raíl como la causa del descarrilamiento de varios vagones de un tren cerca de Adamuz, en la región de Andalucía, que invadieron la vía contigua segundos antes de que pasara otro convoy en sentido contrario, generando la colisión.

El balance definitivo de la tragedia, que conmocionó a todo el país y reavivó el debate sobre el estado del mantenimiento de la red ferroviaria española, fue de 45 muertos y más de un centenar de heridos, según las autoridades.

Justo antes de la intervención de Puente, el Partido Popular (PP, derecha), al igual que Vox (extrema derecha), lamentó la ausencia en el Senado este jueves del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La senadora del PP, Alicia García, llamó a Sánchez «presidente cobarde» que prefirió «quedarse en su búnker» del palacio presidencial de la «Moncloa escondido».

Pedro Sánchez se pronunciará sobre la tragedia el 11 de febrero ante el Congreso de los Diputados, la otra cámara del Parlamento.

Este jueves a las 17H00 GMT tendrá lugar una misa en homenaje a las víctimas en la ciudad de Huelva, de donde eran buena parte de los fallecidos, con la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia, pero sin Sánchez, cuya dimisión reclama la oposición.

La publicación del informe definitivo sobre las causas de la tragedia de Adamuz tardará varios meses.

