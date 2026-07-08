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El Gobierno español afirma estar tranquilo ante la nuevas amenazas de Trump a España

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Ankara, 8 jul (EFE).- El Gobierno español aseguró este miércoles que recibe con «tranquilidad y normalidad» las nuevas amenazas contra España por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el marco de la cumbre de la OTAN de Ankara dijo que el país «es una causa perdida» y pidió cortar toda relación comercial.

Tras esas declaraciones, fuentes del Ejecutivo recalcaron que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos.

Además, subrayaron que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro. EFE

BB/rml

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