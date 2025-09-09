The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno español condena «tajantemente» el ataque israelí en Catar

Madrid, 9 sep (EFE).- El Gobierno español ha condenado «tajantemente» el ataque aéreo realizado este martes por Israel sobre Catar, al considerar que supone «una violación de la soberanía territorial catarí y una vulneración flagrante del Derecho internacional».

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español ha insistido en llamar a la contención y al respeto al Derecho internacional para preservar la estabilidad regional y ha reclamado el cese inmediato de la violencia y la vuelta a las negociaciones diplomáticas.

La respuesta del Ejecutivo llega después del ataque israelí contra un edificio en Doha, capital de Catar, donde miembros de Hamas estaban celebrando una reunión, en un bombardeo en el que han muerto al menos dos miembros de este grupo palestino, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora-.

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos.

España también ha reiterado su compromiso con la estabilidad en Oriente Medio​ y seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional.

El ataque, que ha sido condenado por la ONU y gran parte de la comunicad internacional, fue defendido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una llave que puede «abrir la puerta al final de la guerra en Gaza». EFE

