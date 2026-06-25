El Gobierno español confirma 68 nacionales que no han sido localizados tras el terremoto

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Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó que en estos momentos aún hay 68 españoles que no fueron localizados tras los terremotos que asolaron este jueves Venezuela.

Según explicó en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que hizo el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Para ello, hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito. EFE

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