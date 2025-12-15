El gobierno español expresa su voluntad de «trabajar de forma estrecha» con el presidente electo de Chile

afp_tickers

1 minuto

El gobierno español felicitó al líder de extrema derecha José Antonio Kast por su victoria en el balotaje del domingo en Chile y expresó su voluntad de «trabajar de forma estrecha» con su próximo ejecutivo para seguir fortaleciendo la relación entre ambos países.

«El Gobierno felicita a José Antonio Kast como próximo presidente de Chile y expresa su voluntad de trabajar de forma estrecha con su Gobierno para seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores español en un comunicado.

Igualmente, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, felicitó a Kast por su victoria en las elecciones, así como «al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar», según indicó en un mensaje en su cuenta de X.

«Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación», agregó.

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo y prometió «restablecer la ley» como presidente de Chile.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió alrededor del 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios.

rs/meb