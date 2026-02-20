El Gobierno español sigue «de manera estrecha» la decisiones sobre aranceles de EE.UU.

2 minutos

Madrid, 20 feb (EFE).- El Gobierno de España está siguiendo «de manera estrecha» la evolución del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la imposición de aranceles y el último anuncio del presidente Donald Trump sobre nuevos aranceles del 10 %, según informó este viernes el Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa asegura mantener una coordinación constante con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales de estos anuncios.

«Las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad. España, junto con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías», añadió Economía en un comunicado.

También destacó que el Gobierno español mantiene una red de apoyo a las empresas que puedan verse afectadas por los aranceles estadounidenses -el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial- y que van a seguir asesorando y acompañado a las compañías en todo momento.

El Ministerio aseguró que, con independencia de estos anuncios, la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único.

El Supremo de Estados Unidos decidió este viernes por una clara mayoría de 6-3 que el Gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Este dictamen afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EE.UU.

También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Como respuesta, Trump aseguró que es una decisión «profundamente decepcionante» y anunció un nuevo gravamen global del 10 % bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso. EFE

