El Gobierno filipino ordena a la Policía detener al socio de Duterte requerido por La Haya

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Bangkok, 21 may (EFE).- El Gobierno filipino ordenó este jueves a la Policía el arresto del senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo considera presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Así lo indicó a los medios filipinos el secretario de Justicia, Fredderick Vida, que aseguró en rueda de prensa que tanto la Policía Nacional como la Oficina Nacional de Investigación habían recibido la orden de «efectuar el arresto».

Vida rechazó aportar más detalles sobre el plan del Gobierno y declinó usar el término «caza de fugitivos» para referirse a Dela Rosa, que permanece en paradero desconocido desde el pasado jueves, cuando huyó del Senado, donde estuvo atrincherado durante tres días, desde que la CPI emitió la orden. EFE

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