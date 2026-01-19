El Gobierno francés acoge «con prudencia» la liberación de presos políticos en Venezuela

París, 19 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acogió este lunes «con prudencia» la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, al tiempo que advirtió de que «ninguna imposición exterior» podrá ser «una solución duradera» para este país.

«La liberación de varios presos políticos en los últimos días es un señal positiva que saludamos con prudencia», declaró Barrot, en una sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional francesa dedicada a Venezuela y que se celebrará también esta noche en el Senado.

Barrot expuso las etapas por las que apuesta Francia para «una transición pacífica y democrática» en Venezuela: la primera, la liberación de los presos políticos, y la segunda, «el respeto de la voluntad expresada por el pueblo venezolano cuando eligió (en las elecciones presidenciales de 2024) a Edmundo González Urrutia, que deberá tener un papel crucial».

El ministro indicó también que su país ha mostrado «su disposición a retomar el diálogo entre todos los actores venezolanos y eso incluye a María Corina Machado», al tiempo que criticó el método empleado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrocar el 3 de enero pasado a Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidense y trasladado a Nueva York para ser juzgado.

Aunque aseguró que «ningún demócrata sincero puede llorar la salida de Maduro», el ministro francés criticó la operación militar estadounidense y recordó que el Derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en situaciones muy determinadas.

«Ante la proliferación de crisis, Francia opta por la cooperación antes que por la confrontación; por el respeto del derecho antes que por la fuerza», agregó el ministro, quien alertó de que «ninguna solución duradera vendrá impuesta desde el exterior», en alusión a Estados Unidos.

En la misma sesión, intervino la ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, quien aseguró que las Fuerzas Armadas de su país no estuvieron «de ninguna manera» implicadas en la operación de Estados Unidos. EFE

