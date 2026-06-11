El Gobierno francés alerta de la amenaza de injerencia exterior en las presidenciales

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París, 11 jun (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, alertó este jueves de las «amenazas importantes» que pesan sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán en Francia el año próximo, al tiempo que anunció que se tomarán medidas para evitar su impacto en el escrutinio.

Tras reunirse con los portavoces de las principales fuerzas políticas del país, el jefe del Ejecutivo aseguró que los servicios de inteligencia franceses ya detectaron intentos «significativos» de influir en las pasadas municipales, que se saldaron «sin un efecto importante».

Todo apunta a que para las presidenciales, que tienen una mayor carga política, «existen perspectivas de amenazas importantes» que pueden «afectar al conjunto de la clase política».

Lecornu aseguró que «para proteger el debate democrático» es necesario ser transparente con todas las fuerzas políticas sobre las amenazas pasadas, pero también sobre las medidas destinadas a identificar las que pueden producirse en 2027, cuando además de las presidenciales pueden celebrarse unas legislativas.

En la reunión estuvieron los ministros del Interior, Laurent Nuñez; Defensa, Catherine Vautrin, y Exteriores, Jean-Noël Barrot, además de los responsables de los servicios de inteligencia y de la agencia de lucha contra las manipulaciones en internet. EFE

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