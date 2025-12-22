El Gobierno francés aprueba una ley especial ante la falta de acuerdo presupuestario

París, 22 dic (EFE).- El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria antes del final de enero.

«Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar» con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

Tras el Consejo de Ministros Extraordinario que aprobó la medida, Bregeon explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de un ley especial «no es satisfactoria» y urgió al Gobierno a aprobar «lo más rápidamente posible, en enero» un Presupuesto estatal que incluya un déficit del 5 % del PIB. EFE

