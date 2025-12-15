El Gobierno francés asegura que tiene «bajo control» la dermatosis nodular bovina

París, 15 dic (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, aseguró este lunes que la situación generada por el brote de dermatosis nodular bovina está «bajo control» en Francia, donde actualmente hay solo dos granjas afectadas por el virus.

«La situación está bajo control. En toda Francia, tenemos dos explotaciones afectadas por el virus», afirmó a la televisión France 2 Genevard, que viajará esta tarde al suroeste de Francia, donde los ganaderos llevan varios días con cortes en carreteras y autopistas de la zona en protesta por el sacrificio de todos los animales en los rebaños afectados por el virus.

Genevard tiene previsto viajar a Occitania para reunirse con agricultores y representantes electos antes del inicio de la campaña de vacunación en la región. Posteriormente, presidirá una reunión de crisis.

En una medida excepcional, el gobierno decidió el viernes ampliar la cobertura de vacunación más allá del radio de 50 kilómetros alrededor de los brotes, lo que significa que los departamentos de las Landas y los Pirineos Atlánticos, donde aún no se han detectado casos, se beneficiarán. Por lo tanto, se vacunará a todo el ganado de la región de los Pirineos.

Ante la presión del sector ganadero, la ministra manifestó que «el diálogo está abierto» sobre la cuestión de los sacrificios.

«El debate está abierto sobre este punto y no quiero darles hoy una respuesta categórica, porque este tiempo de diálogo es esencial y debemos poder implicar a los profesionales», declaró la ministra, aunque defendió los protocolos veterinarios existentes para afrontar el «temible» virus.

«La vacunación debería ser un momento de esperanza para los ganaderos. Esta enfermedad es temible: los tres pilares de la lucha son la despoblación (sacrificio), la vacunación y la restricción de movimientos. Esta estrategia ha funcionado en otros lugares», señaló, al recordar que esa estrategía ayudó recientemente a contener la enfermedad en Saboya, en el este de Francia.

El epicentro del virus está ahora en la región de Occitania, dónde las autoridades veterinarias han implementado un cordón sanitario «reforzado» y, a partir de hoy, van a vacunar «entre 600.000 y un millón de cabezas de ganado», precisó la ministra.

Otro motivo de preocupación para el Gobierno francés es el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y el Mercosur, que de aprobarse el viernes próximo, podría desencadenar una movilización nacional. En cualquier caso, los sindicatos agrícolas han convocado una manifestación en contra para el jueves en Bruselas coincidiendo con la cumbre de los jedes de Estado y de Gobierno de la UE.

Entre tanto, en la región de Occitania, la Coordinación Rural y los «ultras de l’A64» mantienen los bloqueos de algunas carreteras, especialmente en la autopista A64 entre Toulouse y Bayona, con el objetivo de lograr el sacrificio de los animales de granjas en las que se detenta algún caso de la enfermedad.

La estrategia del gobierno, que sigue las normas europeas e implica el sacrificio sistemático de rebaños enteros en cuanto se detecta un caso, ha aumentado la tensión en los últimos días.

Según informó esta mañana Vinci Autopistas en su página web, el tráfico continúa muy afectado en la A64, con probables bloqueos en la A63 (Biriatou) y la A709 (Montpellier).

Desde el viernes 12 de diciembre, debido a la presencia de manifestantes y escombros vertidos en la carretera, el tráfico se ha visto afectado con varios cierres de autopistas. El tramo suroeste de la red continúa gravemente afectado entre Toulouse y Bayona, precisó Vinci Autopistas.

La autopista A64 permanece cerrada al tráfico en ambas direcciones, entre Montréjeau (salida 17) y Briscous (salida 3), al igual que el ramal de acceso a la autopista A645. En la A63, en la zona fronteriza de Biriatou, se esperan cortes hasta mañana por la mañana.

En la zona de Montpellier, en la A709, también es posible que se produzcan manifestaciones en las próximas horas, que podrían causar graves interrupciones del tráfico, señaló Vinci Autopistas, que recomienda a los automovilistas consultar el estado del tráfico antes de viajar al suroeste de Francia. EFE

