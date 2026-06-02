El Gobierno francés confirma su veto al armamento israelí en Salón de Defensa de Francia

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París, 2 jun (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó este martes que las empresas israelíes que participen en el Salón Internacional de Defensa y Seguridad Eurosatory, previsto del 15 al 19 de junio en París, solo podrán exhibir equipos de carácter defensivo.

En una entrevista en la televisión France 2, Barrot explicó que la decisión de vetar la exhibición de armamento israelí se enmarca en la línea adoptada previamente por el gobierno francés respecto a la presencia de la industria militar israelí en ferias de defensa organizadas en el país.

«Reconocemos el derecho de Israel, como el de cualquier Estado, a defenderse frente a las agresiones de las que es víctima», declaró Barrot. No obstante, precisó que las autoridades francesas han comunicado a los organizadores del evento que únicamente podrán exponerse materiales defensivos.

París sostiene que la restricción busca mantener la coherencia con decisiones adoptadas anteriormente, sin excluir la participación israelí en el salón.

Francia ha condenado de forma repetida los ataques de los últimos meses de Israel en Líbano y de hecho el domingo pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU después de que las tropas israelíes se hicieran con el control de la emblemática fortaleza de Beaufort, en el sur, en la que hicieron ondear su bandera.

El Ministerio israelí de Defensa denunció que «esta política se aplica de forma selectiva y discriminatoria con respecto a las demás naciones participantes, en clara violación de las normas establecidas que rigen las ferias internacionales de defensa».

El Ministerio israelí calificó de «vergonzosa» la posición francesa y añadió que denota «un claro cálculo político y comercial».

En su edición anterior de 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en Eurosatory por las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de muertos desde el 7 de octubre de 2023 supera ya los 72.900.

Eurosatory es una de las más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, especializada en la actividad terrestre y aéreo terrestre. Este año los organizadores anuncian 2.656 expositores de 61 países y 330 delegaciones oficiales de 93 países. EFE

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