El Gobierno francés intenta desplazar la amenaza de censura socialista a finales de año

3 minutos

París, 28 oct (EFE).- El Gobierno francés intenta desplazar, al menos hasta el término del proceso de aprobación de los presupuestos el 31 de diciembre, la amenaza que plantean los socialistas de hacerle caer en los próximos días si no obtiene concesiones con un aumento de los impuestos a los más ricos.

«Tenemos una decena de semanas por delante» y «tendremos que conseguir unos presupuestos el 31 de diciembre, es una cuestión central», subrayó este martes la portavoz del Ejecutivo, Maud Brégeon, cuando se le preguntó por el plazo hasta el 4 de noviembre dado por el responsable socialista en el debate sobre los presupuestos en la Asamblea Nacional, Philippe Brun.

En una entrevista con el canal BFMTV, Brégeon señaló que el debate en primera lectura en la Asamblea sobre los ingresos para el presupuesto va a durar al menos hasta el 4 de noviembre, pero luego el texto se va a seguir discutiendo en el Senado y más tarde volverá a la cámara de diputados, con lo que hay margen de tiempo para modificarlo.

Brun puso presión en el debate el lunes cuando dijo que «si la Asamblea Nacional no consigue un acuerdo de aquí al martes (de la semana próxima), todo se va a hundir y el Gobierno caerá».

El Partido Socialista (PS) pretende sacar adelante una fórmula enmendada del conocido como ‘impuesto Zucman’ ideado por el economista Gabriel Zucman, que pretende aplicar un impuesto del 2 % a los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los 100 millones de euros, que son unos 1.800 en Francia.

Brégeon subrayó que su Gobierno «está en contra» de ese impuesto y también de la versión que propone el PS, con el argumento de que eso «afectaría al aparato productivo» francés y de forma indirecta al empleo, a la innovación y a las empresas.

No obstante, preguntada sobre si descarta de forma absoluta que ese impuesto se pueda aprobar, la portavoz reconoció que el Ejecutivo no tiene «mayoría absoluta» y que está obligado a negociar con los otros grupos.

El ‘impuesto Zucman’, incluso en la versión ‘light’ que baraja el PS (que supondría exenciones para los activos de muchas empresas familiares o para las innovadoras), tiene pocas posibilidades de ser aprobado porque de entrada no lo apoyan ni los partidos de centro y de derecha que están en el Gobierno (un tercio de la Asamblea Nacional) ni la extrema derecha de Marine Le Pen (otro tercio).

En cualquier caso, el PS ha advertido de que si no consigue el ‘impuesto Zucman’ o algo equivalente para aumentar los impuestos a los más ricos, el Ejecutivo caerá, ya que depende de él, y eso conduciría con gran seguridad a elecciones anticipadas. EFE

