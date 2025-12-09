El Gobierno francés lanza gestos a los diputados ante la votación crucial del presupuesto

París, 9 dic (EFE).- El Gobierno francés se ha esforzado en lanzar este martes gestos a los diputados para tratar de convencerlos a pocas horas de la incierta votación sobre el presupuesto de la Seguridad Social que se anticipa crucial para su continuidad.

La ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, ha advertido en una entrevista al canal BFMTV de que si no sale adelante habrá «más descontrol» en las cuentas públicas, e insistió en que permitirá un incremento en la partida para los hospitales, una de las reivindicaciones de los ecologistas, entre otros.

«El Gobierno va a dar los medios a los hospitales para que funcionen», ha señalado antes de anticipar que «si se vota el presupuesto» el Ejecutivo destinará una partida para la Sanidad de 8.000 millones de euros adicionales para 2025 y 2026.

Con esa aportación del Estado, explicó la ministra, la Seguridad Social tendrá en 2026 un déficit inferior a los 20.000 millones de euros, pero si no se aprueba el presupuesto, los números rojos subirían a unos 30.000 millones.

«Lo que está en juego esta tarde son 10.000 millones (de euros) de diferencia», ha destacado la responsable de Hacienda, en alusión al voto, sobre el que ha reconocido que no conoce el resultado.

En paralelo a la entrevista a la ministra, la presidenta del grupo parlamentario de los ecologistas en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain, ha indicado en la radio que sus diputados no votarán a favor porque lo consideran «profundamente desequilibrado», pero que «la abstención es una posibilidad».

El Ejecutivo del primer ministro, Sébastien Lecornu, recibió una buena noticia el lunes, cuando el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, anticipó que apoyará el presupuesto de la Seguridad Social.

Pero el apoyo de los socialistas, que cuentan con 66 diputados en la Asamblea Nacional, no es ni de lejos suficiente porque algunos podrían desmarcarse de la consigna de Faure y porque de entrada se sabe que votarán en contra los dos partidos de los dos extremos ideológicos, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Pero además, en el bloque de partidos de derechas y de centro que sostienen al Gobierno el voto por el presupuesto está lejos de estar asegurado.

El presidente de Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, pidió el domingo a sus diputados que no voten lo que calificó de «presupuesto socialista».

Y el lunes, el responsable del partido de centro derecha Horizontes, Edouard Philippe, adelantó que pedirá a los suyos que se abstengan. EFE

